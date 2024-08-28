Судьба решится уже сегодня: что происходит у суда, в который доставили Дурова

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 275 0

Дурова держали в подразделении для киберпреступников на окраине Парижа

Фото, видео: www.globallookpress.com / lukomore. org; 5-tv.ru

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Предпринимателя подозревают в соучастие в 12 тяжких преступлений, включая наркоторговлю и распространение детской порнографии.

Задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд в Париже. На месте находится корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

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Как сообщил журналист, предприниматель находится в суде Tribunal de grande instance de Paris — именно там обычно слушаются самые громкие дела.

С момента задержания Дуров находился на окраине Парижа, во французском подразделении полиции, которое занимается расследованием киберпреступлений.

Дальнейшая судьба бизнесмена, за которого в последние дни активно болеет весь мир, станет известна уже сегодня.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя.

Предположительно, арест главы Telegram связан с тем, что он наотрез отказался от сотрудничества с властями страны. Прокуратура Парижа на днях предъявила ему обвинение в совершении 12 преступлений. Среди них — мошенничество, распространение наркотиков и детской порнографии. Бизнесмену грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Несмотря на то, что у Дурова есть гражданство Франции, МИД РФ направил французским коллегам ноту по поводу задержания уроженца Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в розыск был объявлен брат Павла Дурова.

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