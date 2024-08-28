В Париже полицейские прервали одиночный пикет россиянина в поддержку Дурова около суда
В скором времени станет известна судьба предпринимателя, за которого переживает весь мир.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Париже полицейские прервали одиночный пикет россиянина в поддержку основателя Telegram Павла Дурова возле суда, куда доставили миллиардера. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.
Россиянин приехал в Париж в тот самый день, когда Дурова доставили в суд Tribunal de grande instance de Paris.
«Я за то, чтобы он вернул стену <…> Я за то, чтобы люди были свободны, если их вина не была доказана», — сказал мужчина.
Другие активисты также приходят к зданию суда и приносят с собой плакаты с лозунгами. Правоохранители продолжают дежурить на месте. В скором времени станет известна судьба предпринимателя, за которого переживает весь мир.
Задержание Дурова во Франции
Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя.
Предположительно, арест главы Telegram связан с тем, что он наотрез отказался от сотрудничества с властями страны. Прокуратура Парижа на днях предъявила ему обвинение в совершении 12 преступлений. Среди них — мошенничество, распространение наркотиков и детской порнографии. Бизнесмену грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
Несмотря на то, что у Дурова есть гражданство Франции, МИД РФ направил французским коллегам ноту по поводу задержания уроженца Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга).
Ранее 5-tv.ru сообщил, что происходит у суда, в который доставили Дурова.
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