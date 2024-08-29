Дом вверх дном: Юлия Барановская показала ужасающие последствия потопа

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 130 0

В доме телеведущей Юлии Барановской произошел потоп

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / Юлия Барановская / ybaranovskaya_tv; 5-tv.ru

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В жилище телеведущей нет и квадратного метра, не пострадавшего в результате ЧП, но она не унывает.

Телеведущая Юлия Барановская борется с последствиями досадного происшествия — в ее доме произошел потоп. Оценивать ущерб звезда не берется, но и по кадрам, которые она опубликовала в личном блоге в Telegram, понятно, что он колоссальный. Как рассказала пострадавшая, в день ЧП она улетела по делам с одним из сыновей, Артемом, в Астрахань. Младшие дети Яна и Арсений остались дома. На следующее утро получила звонок с неприятной новостью.

«Затоплен подвал, в котором находилось больше половины вещей: зимняя и летняя одежда, в том числе пуховики, куртки, шубы, платья, обувь, коллекция моих медведей, которой 20 лет, семейные альбомы с фотографиями, техника и еще много всего. Все плавало и плавало очень долго. Радует только то, что вода была чистой — не сточная и не кипяток», — поделилась Барановская.

Ведущей удалось порадоваться еще одному факту — у нее верные друзья, готовые прийти на помощь в любую минуту. Они помогли и в этот раз, тут же примчались на помощь и принялись спасать имущество. И провели за работой целую ночь без отдыха. Как призналась знаменитость, благодаря им она совсем не унывает.

 

текстТак выглядит дом Юлии Барановской после потопа. Фото: Telegram / Юлия Барановская / ybaranovskaya_tv

Сейчас дом Барановской и прилегающая территория выглядят как воскресная барахолка. Огромное количество вещей сушатся в помещениях и на улице. Одна из комнат превратилась в галерею, так как в ней развешены и разложены семейные фотографии. Как отмечает звезда, «моменты прошлого и настоящего выстроились в очень своеобразную экспозицию». Теперь есть повод остановиться и вспомнить о важных событиях жизни.

«Пока даже не понимаю, сколько времени уйдет на то, чтобы все восстановить: в доме нет ни одного свободного места, везде что-то сохнет. И это мы еще физически не успели все разложить… И в голове — строчки из песни „но слава богу есть друзья“» — заключила Барановская.

В комментариях подписчики высказывают мнение, что в доме прорвало трубу. При этом телеведущая не спешит рассказывать поклонникам о причинах происшествия. Очевидно, на данный момент это не самый острый вопрос.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, бывший муж Юлии Барановской, футболист Андрей Аршавин, стал отцом в пятый раз.

Дом вверх дном: Юлия Барановская показала ужасающие последствия потопа

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Фото: Telegram / Юлия Барановская / ybaranovskaya_tv

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Фото: Telegram / Юлия Барановская / ybaranovskaya_tv

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Фото: Telegram / Юлия Барановская / ybaranovskaya_tv

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Фото: Telegram / Юлия Барановская / ybaranovskaya_tv

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Фото: Telegram / Юлия Барановская / ybaranovskaya_tv

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Фото: Telegram / Юлия Барановская / ybaranovskaya_tv

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