Фитнес для мозга: как сохранять активность и ясность ума даже после 90 лет

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 42 0

В борьбе со старением мозга помогают занятия брейн-фитнесом

Фитнес для мозга: как сохранять активность и ясность ума даже после 90 лет

Фото: © РИА Новости / Пелагия Тихонова

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С возрастом мыслительные процессы естественным образом замедляются. Однако существуют методы, способствующие продлению интеллектуальной молодости.

Вести активный образ жизни и быть в ясном уме и твердой памяти в преклонном возрасте помогут занятия «брейн-фитнесом». Об этом в беседе с KP.RU рассказал российский исследователь, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета Лобачевского Алексей Москалев.

Дело в том, что с возрастом количество серого и белого вещества в головном мозге уменьшается, отсюда и проблемы с памятью и некоторыми когнитивными функциями. Но процесс этот можно замедлить.

«Это разные техники тренировки мозга для улучшения памяти, внимания, логического мышления и даже креативности. То есть направленные в целом на стимулирование умственной активности», — говорит эксперт.

В качестве примера упражнений Москалев назвал различные головоломки и загадки. Подойдут и классические игры вроде шахмат.

Также ученый посоветовал устраивать мозгу «цифровой детокс» — отказываться от телефонов на определенное время дня. Большую роль в этом вопросе играет и питание: позитивно на работу мозга влияют ягоды, орехи, жирная рыба, капуста и специи.

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