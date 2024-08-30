Волшебные законы: как нормативные акты связаны с магией

Особые речевые конструкции в юридических текстах, оказывается, используются не просто так.

Юридические тексты и своды законов могут быть схожи с магическими заклинаниями — документы, написанные определенным образом, обладают особой силой. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал экстрасенс и оккультист Андрей Харрис.

Не так давно лингвисты провели ряд исследований, объясняющих сложные речевые конструкции в юридических текстах. Так, ученые предположили, что своеобразная запутанность придает документам некий ритуальный характер, подобный магическим заклинаниям.

Эксперт может согласиться с исследователями. Законы писались специальным образом еще до нашей эры в самых разных уголках мира.

«В древности, если верить оккультным источникам, прежде чем написать какой-то свод правил, какой-то закон, правитель всегда советовался со своим жрецом. И, находясь в особом состоянии, они записывали эти магические строки», — объяснил экстрасенс.

Сами юридические нормы очень тесно связаны с магией, несмотря на видимую противоположность. Дело в том, что магическая наука, как отметил наш собеседник, говорит о необходимости структурировать хаос, первозданную энергию. В мире людей же создание такой структуры является гарантом «спокойствия».

«Смысл, который мы закладываем в написанное — это тоже определенного рода магический ритуал. Ведь вспомните, если хотите воплотить желание: напишите на бумаге, потом сожгите, развейте на перекрестке. Хотите, чтобы исполнилось ваше желание, запишите на бумаге его в настоящем времени. Опишите там буквально все, что вы хотите видеть в своей жизни, и храните у себя под подушкой, в кошельке и в определенный день также сожгите. То есть написание на бумаге определенной „программы“ в виде слов — это и есть магия, энергия воплощения», — рассказал Харрис.

Именно поэтому, чтобы управлять пространством — материальным миром — зачастую люди также руководствуются «волшебными» правилами — используют законы.

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