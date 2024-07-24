Игра ва-банк: раскрыт следующий президент США

Победу на выборах президента США одержит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, в нелегком противостоянии обойдя действующего вице-президента Камалу Харрис, выдвинутую от демократов. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал экстрасенс и оккультист Андрей Харрис.

«У Трампа очень серьезный настрой, он как будто бы в казино ставит все, что у него есть на красные и играет с фортуной. Очень боевой, очень мощный настрой внутри — нет ни капли какого-то страха, ни капли сожаления», — указал экстрасенс.

Харрис изучил исходящую энергию от американских избирателей, и оказалось, что оба кандидата вызывают не совсем должный позитивный резонанс. При этом Трамп выглядел не таким стабильным элементом, выделяясь из конструкции — народная любовь направлена именно ему. Харрис подчеркнул, что его оппонент относится к предстоящим выборам совсем иначе.

«За Камалой Харрис стоят очень серьезные люди, она готова действовать жестко, даже если она это не показывает. Она готова к истинной борьбе и если для Трампа это своеобразная внутренняя игра, то для команды Харрис это настоящая битва. И они в ней хотят победить», — пояснил особый подход к выборам эксперт.

Специалист заметил за спиной Харрис фантомы загадочных людей, которые не публично отвечают за судьбу Америки. Они будут активно давать свои ресурсы оппоненту Трампа в надежде, что она получит поддержку народных масс. Оккультист также указал на более грязные и жесткие действия со стороны этой команды, но они им не помогут.

«Заглядывая в будущее — президентом я вижу мужчину. Мужчину в годах, это уже человек после 60 лет, уже имеющий популярность, уже очень сильно известный и имеющий власть», — описал образ будущего президента США.

Оккультист предупредил, что до самого конца борьба будет очень напряженная, но лидерство все же может остаться за Трампом. Более того, кандидаты сравняются, и все станет известно в самый последний момент, указал Харрис.

Байден объявил о своем намерении покинуть президентскую гонку 21 июля. На свое место в качестве кандидата от Демократической партии он предложил вице-президента Камалу Харрис, которую уже успели раскритиковать западные эксперты за неспособность противостоять России. Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как к вице-президенту Камале Харрис относятся в Демократической партии.