«Мы не уйдем»: Лихачев о планах «Росатома» остаться на мировом рынке

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 27 0

Глава «Росатома» Лихачев: госкорпорация не уйдет с международных рынков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Компания продолжит работать на территории Европы.

«Росатом» не собирается уходить с мировых рынков — компания продолжит работать в том числе и на территории Европы. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы не уйдем с международных рынков, мы будем работать везде, в том числе и в Европе. „Росатом“ каждый год будет предлагать на мировом рынке новые решения, чтобы закрепить бесспорный факт мирового лидерства», — сообщил генеральный директор.

Он также отметил, что проекты «Росатома» действительно захватывают дух и у самой компании, и у ее конкурентов. Кроме того, Алексей Лихачев подчеркнул — ядерный оружейный комплекс не позволяет говорить о его конкретной задаче в достижениях. Все необходимые оценки уже даны президентом России Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Росатом» расширяет сеть зарядных станций для электрокаров, которые работают на чистой атомной энергии. Еще 40 таких пунктов появятся в Московской области.

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