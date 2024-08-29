«Мы не уйдем»: Лихачев о планах «Росатома» остаться на мировом рынке

Компания продолжит работать на территории Европы.

«Росатом» не собирается уходить с мировых рынков — компания продолжит работать в том числе и на территории Европы. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы не уйдем с международных рынков, мы будем работать везде, в том числе и в Европе. „Росатом“ каждый год будет предлагать на мировом рынке новые решения, чтобы закрепить бесспорный факт мирового лидерства», — сообщил генеральный директор.

Он также отметил, что проекты «Росатома» действительно захватывают дух и у самой компании, и у ее конкурентов. Кроме того, Алексей Лихачев подчеркнул — ядерный оружейный комплекс не позволяет говорить о его конкретной задаче в достижениях. Все необходимые оценки уже даны президентом России Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Росатом» расширяет сеть зарядных станций для электрокаров, которые работают на чистой атомной энергии. Еще 40 таких пунктов появятся в Московской области.