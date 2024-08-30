Путин поздравил Лукашенко с 70-летним юбилеем

Президента Белоруссии наградили орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
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Глава российского государства Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем. Об этом сообщили в Кремле.
Президент РФ позвонил главе Белоруссии по телефону, уточнили в пресс-службе правительства. Ранее сообщалось, что Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму, а также наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
«Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем, и, конечно, уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь делать все возможное для наращивания плодотворного российско-белорусского сотрудничества», — цитирует сообщение президента России пресс-служба Кремля.
В 2018 году Владимир Путин ездил в гости в агрогородок Александрия — на малую Родину Александра Лукашенко. Сосед белорусского лидера рассказал, как президенты общались с простыми сельчанами и чем занимались во время визита в Могилевскую область.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко предостерег киевский режим от провокаций.
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