МО: ВСУ потеряли 7,8 тысяч боевиков за время боевых действий в Курской области

Российские силы продолжают операцию по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Сводку с полей боевых действий за минувшие сутки приводит Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе один танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и 8 автомобилей», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

При этом, по информации Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении киевский режим потерял более 7800 боевиков.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru передавал шокирующее заявление бывшего российского футболиста. На странице в своей социальной сети он призвал ВСУ убивать жителей Курской области, несмотря на то, что в регионе до сих пор живут его родители.