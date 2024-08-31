«На ЗОЖе, на энерджи»: Богдан Титомир шокировал всех появлением на «Новой волне»

Артист сразу приковал внимание общественности своим внешним видом и провокационным поведением.

Звезда 1990-х Богдан Титомир выступил на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе. Кадрами с мероприятия, куда приехал певец, делится 5-tv.ru.

За последние годы артист очень редко стал появляться на публике, поэтому многие с нетерпением ждали его появления на этом мероприятии. Однако за эти несколько дней Титомир успел не только удивить всех своим внешним видом, но и провокационным поведением.

Певцу удалось практически сразу приковать внимание публики благодаря своему образу: синяя куртка с ярким принтом, черные затемненные очки и странная шапка, напоминающая то ли швабру, то ли прическу домовенка Кузи. Так или иначе, вопросов к его стилю осталось очень много.

Окружающие также отметили вспыльчивый характер поп-звезды. Так, из-за неблагоприятных погодных условий организаторам «Новой волны» пришлось задержать репетиции артистов. Многие с пониманием отнеслись к этой новости и просто спокойно ждали своей очереди, но не Богдан Титомир. Певец устроил настоящую истерику и вел себя, как главная звезда вечера, отмечают очевидцы.

Кроме того, на вопросы журналистов о своей жизни Титомир практически не отвечал, поэтому остается только гадать, что же именно все-таки происходит.

Сам певец успел лишь быстро обмолвиться на мероприятии с Telegram-каналом «Звездач», что на данный момент он находится «на ЗОЖе, на энерджи».

Видимо 57-летний артист решил серьезно заняться своим здоровьем, особенно после ошибок бурной молодости, и завязал с вредными привычками.

Несмотря на то, артист чуть не свалился с лестницы, пока убегал от журналистов, похоже, он находится сейчас в хорошей физической форме и выглядит довольно счастливым. Уже будучи на сцене он продемонстрировал всю бодрость своего тела и духа.

Для сравнения, еще пару лет назад певец мог шокировать публику лишь своими скандалами, связанными с запрещенными веществами и беспорядочными половыми связями. Внешний вид Титомира также оставлял желать лучшего — последствия разгульной жизни дали о себе знать.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Андрей Губин впервые за много лет вышел в свет и рассказал о своей жизни.