Ковальчук рассказал о методике признания земель пригодными для виноградников

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 36 0

По его словам, винодельчество в Краснодарском крае активно развивается.

Ковальчук рассказал о методике признания земель пригодными для виноградников

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук принял участие в заседании технического комитета Росстандарта «Виноградарство и виноделие» в Геленджике, где рассказал о методике определения виноградопригодности земель в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как объяснил Ковальчук, в течение минувших десяти лет с виноградниками в Краснодарском крае улучшилась: их площади увеличились, в регионе открываются новые винодельни и рестораны, а качество местных вин постоянно растет.

«Благодаря грамотной политике руководства страны и региона отрасль развивается. Открываются винодельни и рестораны, проводятся престижные гастрономические и винодельческие мероприятия. И кубанские вина уже отличаются высоким качеством», — подчеркнул Ковальчук.

Он также отметил, что для устойчивого развития винодельческой отрасли надо изучать терруар, вести генетическую паспортизацию сортов винограда.

Ковальчук анонсировал запуск пилотного проекта по оценке терруаров Краснодарского края, на основе которого в будущем будет создан стандарт для пересмотра виноделия о всей России.

Для реализации проекта в крае изучат участки в Анапе, Новороссийске, Крымском, Темрюкском и других районах. Ученые исследуют состав почвы, влияние на него климатических и погодных условий за последние 50 лет. В 2026 году создадут почвенно-климатические карты терруаров Кубани.

Методика будет функционировать при Центре «Курчатовский институт».

Сейчас туристов принимают 30 виноделен Кубани, а в 2023 году их посетили более 600 тысяч человек. В текущем же году в Краснодарском крае планируют собрать 275 тысяч тонн винограда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на сочинском курорте Красная Поляна представили оригинальные коктейли на основе крымских вин.

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