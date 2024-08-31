«Сам Бог велел»: Корнева из «Уральских пельменей» похвасталась часами за полмиллиона

Актриса побаловала себя изделием Cartier.

Звезда «Уральских пельменей», актриса Ксения Корнеева похвасталась своим новым приобретением — часами Cartier за более чем полмиллиона рублей. О покупке она рассказала в личном блоге.

«Дочитала книгу про Картье. Сам Бог велел. Девочки, я такая довольная!» — сообщила Ксения.

Часы актриса приобрела через официальный сайт. Причем стоит отметить, что они из новой коллекции Ballon Bleu de Cartier. Изделие выполнено из нержавеющей стали с водопроницаемым механизмом, в который встроено 11 классических бриллиантов общим весом 0,05 карата. Стоимость таких часиков начинается от 6250 тысяч долларов, а в переводе на рубли — примерно 570 тысяч.

текст. Instagram* / kseha_ha

Это одна из немногих личных новостей, которой поделилась Ксения за последние месяцы. В основном, в своем блоге она говорит про работу или путешествия. Несколько месяцев назад она сделала заявление, что выходит замуж. Имя избранника она не раскрыла, как и дату свадьбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о свадьбе Марии Погребняк.

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