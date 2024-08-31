В реабилитационном центре в Ингушетии обнаружили взрывное устройство

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 56 0

Сейчас полиция пытается обезвредить СВУ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer; 5-tv.ru

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Двое жителей Ингушетии обратились в правоохранительные органы, заявив, что их насильно удерживали в реабилитационном центре. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в силовых ведомствах.

Как сообщили потерпевшие, их доставили в рехаб, чтобы излечить от наркозависимости, где заперли и удерживали на протяжении нескольких недель. «Пленникам» удалось сбежать, сломав решетки на окнах. Сразу после побега они обратились за помощью в полицию.

Правоохранители прибыли на место происшествия и выяснили, что в одном из помещений реабилитационного центра заложено самодельное взрывное устройство (СВУ). На подмогу вызвали они взрывотехников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Теперь силовикам и следователям предстоит не только избежать взрыва в рехабе, набитом пациентами, но и выяснить, как в стенах больницы оказалось СВУ.

5-tv.ru также публикует кадры допроса одного из пациентов, который утверждает, что в центре его удерживали насильно. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего на севере Москвы признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. За успешную операцию по убийству мужчине предлагали украинское гражданство, а также 20 тысяч долларов, однако, к счастью, военный остался жив.

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