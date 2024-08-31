Минтруд не поддержал идею сделать 1 сентября выходным днем

Минтруд не поддержал идею о введении в России нового выходного дня на праздник 1 сентября. Об этом представитель ведомства сообщил в комментарии для 5-tv.ru.

«Работодатели, исходя из производственных и финансовых возможностей, могут самостоятельно устанавливать дополнительные выходные дни для работников. Порядок и условия их предоставления определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами», — объяснили свою позицию в ведомстве.

Обращение к главе Минтруда Антону Котякову направлял вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов. Он предлагал установить 1 сентября выходной день для родителей, дети которых идут в 1-4 классы.

Чернышов напомнил, что в ряде российских регионов, например, в Ульяновской области, такая мера уже действует и успела зарекомендовать себя с лучшей стороны. К тому же, отметил парламентарий, подобное решение стало бы отличным дополнением к нынешней политике государства, направленной на всестороннюю поддержку семей с детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воспитать из ребенка отличника поможет одобрение родителей.