Окурок помог раскрыть преступление 40-летней давности

Спустя 44 года в США удалось найти убийцу женщины с помощью ДНК, взятого с окурка сигареты.

«Анализ ДНК с окурка привел к аресту подозреваемого в расправе над женщиной, произошедшей в штате Вашингтон в 1980 году», — сообщает CNN.

30-леняя Дороти Марии Силзен два дня не появлялась на работе, что вызвало подозрение у коллег. 26 февраля 1980 года ее нашли мертвой у себя дома.

Подозрения в убийстве женщины упали на проживающих по соседству братьев Кундертов, но никаких улик против них не было. По ДНК, полученным на месте преступления, нельзя было определить виновного, так как технологии были недостаточно продвинуты.

В 2016 году развитие технологий позволило следователям получить частичный профиль ДНК нападавшего. После долгих поисков преступника детективы начали изучать братьев Кундертов. Они попросили предоставить полиции образцы ДНК для расследования. Один из братьев — Кеннет — отказался.

После полиция начала следить за ним. Во время расследования они подобрали окурок Кеннета и сравнили ДНК с окурка и места преступления. Профили совпали.

В данный момент Кеннет Дуэйн Кундерт находится в тюрьме.

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