Окурок помог раскрыть преступление 40-летней давности

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 20 0

В США раскрыли дело об убийстве женщины с помощью ДНК, взятого с бычка сигареты.

Окурок помог раскрыть преступление 40-летней давности

Фото: www.globallookpress.com / Joseph A. Garcia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спустя 44 года в США удалось найти убийцу женщины с помощью ДНК, взятого с окурка сигареты.

«Анализ ДНК с окурка привел к аресту подозреваемого в расправе над женщиной, произошедшей в штате Вашингтон в 1980 году», — сообщает CNN.

30-леняя Дороти Марии Силзен два дня не появлялась на работе, что вызвало подозрение у коллег. 26 февраля 1980 года ее нашли мертвой у себя дома.

Подозрения в убийстве женщины упали на проживающих по соседству братьев Кундертов, но никаких улик против них не было. По ДНК, полученным на месте преступления, нельзя было определить виновного, так как технологии были недостаточно продвинуты.

В 2016 году развитие технологий позволило следователям получить частичный профиль ДНК нападавшего. После долгих поисков преступника детективы начали изучать братьев Кундертов. Они попросили предоставить полиции образцы ДНК для расследования. Один из братьев — Кеннет — отказался.

После полиция начала следить за ним. Во время расследования они подобрали окурок Кеннета и сравнили ДНК с окурка и места преступления. Профили совпали.

В данный момент Кеннет Дуэйн Кундерт находится в тюрьме.

Ранее 5-tv.ru писал, из-за чего россияне потеряли четыре миллиона рублей.

+24° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Четырем знакам уготован подарок: любовный гороскоп на осень 2024

Последние новости

21:54
Окурок помог раскрыть преступление 40-летней давности
21:28
Нарушение Женевских конвенций: Чехия ответит за атаку ее «вампиров» на Белгород
21:06
Ушел из жизни актер из сериалов «Мухтар» и «Чернобыль»
20:48
Дерево упало на мужчину в парке на Крестовском острове Санкт-Петербурга
20:20
В совершившем жесткую посадку Ан-2 находились больные коклюшем дети
20:02
«Хайповая история»: Дмитрий Тарасов оценил вокальные данные Бузовой

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
На борту пропавшего на Камчатке вертолета был финансовый директор РФС Замятин
«Свожу счеты с шоу-бизнесом»: Киркоров анонсировал выход музыкального фильма
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2