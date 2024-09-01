Забудьте все, что вам говорили: какие вредные привычки улучшают здоровье

The Sun: залипание в телефоне и пропуск завтрака могут улучшить здоровье
Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio
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Ученые взглянули на некоторые пристрастия с другой стороны и нашли немало положительного.
Новое исследование ученых перевернуло представление о вредных привычках. Специалисты доказали, что некоторые из них могут положительно влиять на здоровье человека, сообщила британская газета The Sun.
Так, ученые доказали, что сидение в телефоне положительно влияние на психическое здоровье, ведь социальные сети расширяют круг общения, помогают найти новых знакомых. Кроме того, гаджет предоставляет пожилым людям возможность узнать что-либо и не дает скучать, ведь многие из них чувствуют себя одиноко.
Пропускать завтрак также оказалось порой полезно. Ученые посмотрели на эту привычку с другой стороны и выяснили - если не кушать утром, можно заметно улучшить артериальное давление и уровень холестерина в крови. А еще пропуск завтрака полезен тем, кто соблюдает интервальное голодание.
Переживания, тревога и стресс также еще недавно считались негативным. Но, по словам ученых, если человек барабанит пальцами, топает ногой или ерзает, то это приводит к снижению калорий и улучшению концентрации внимания. Такие незначительные на первый взгляд движения помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и снимать стресс. Однако главное помнить — все должно быть в меру.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасна привычка грызть ручку или карандаш.
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