В направлении черного густого дыма: пожарные выехали на НПЗ в Капотне

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Евгения Романова
Евгения Романова 114 0

Пожарные службы направились на нефтезавод в капотне после сообщений о возгорании

В направлении черного густого дыма: пожарные выехали на НПЗ в Капотне

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Пожару присвоен пятый номер сложности.

Пожарные службы выехали в сторону Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Капотне. Там, согласно поступившей информации, произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Москвы.

«Поступило сообщение о пожаре на НПЗ в Капотне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по пути в сторону Капотни наблюдается густой черный дым. Пожару присвоили пятый, максимальный, номер сложности. Указывается, что сейчас происходит факельное горение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три ребенка сгорели заживо при пожаре в Подмосковье. Всего были госпитализированы семь человек. Трагедия произошла в деревне Юрцово.

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