«Это нормально!» — Татьяна Терешина о женских трудностях в личной жизни

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 9 0

Певица Терешина: проблемы в личной жизни нужно воспринимать как опыт

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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У знаменитостей, как и у простых людей бывают проблемы и разочарования в личной жизни.

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина практически не плачет, потому что проблемы воспринимает не как что-то страшное, а как дополнительный опыт. Звезда советует женщинам с не сложившейся личной жизнью не завидовать другим, а помнить, что плохие периоды бывают у каждого. Об этом она сообщила 5-tv.ru во время мощного камбэка фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

«Я последнее время практически не плачу, потому что уже дети, уже они плачут, а я успокаиваю их. Все меняется в жизни», — отметила певица.

По ее мнению, женщины не должны разочаровываться в себе, если после сорока не смогли устроить свою личную жизнь. Неудачные периоды случаются абсолютно у всех, и это нужно воспринимать как очередной жизненный урок.

«Это нормально, что мы иногда ищем себя и в себе ищем какие-то причины. Но обычно ты в поиске этом доходишь до истины, доходишь до того, что в принципе это какой-то урок, наверное, ты что-то не усвоил либо в прошлый раз, либо вообще», — считает знаменитость.

Когда Терешина сама сталкивается с разочарованиями, она смотрит на ситуацию со стороны и делает определенные выводы.

«Логично, когда ты не зацикливаешься, а берешь это (случившееся — Прим.ред) на вооружение. <…> У всех случаются какие-то катастрофы: у красивых, у счастливых, у бедных, у богатых, у всех. Такого не бывает. Если у человека не случается, значит он бездушный», — подчеркнула артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Татьяна Терешина рассказала о встрече с Андреем Губиным.

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