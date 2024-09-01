Ищет жилье: Дурова заметили на прогулке с «невестой» по Парижу

Взятому под судебный надзор бизнесмену запрещен выезд из Франции.

Основателя Telegram Павла Дурова заметили прогуливающимся по Елисейским полям в Париже с помощницей Юлией Вавиловой. Об этом пишет местное издание ParisMatch, называющее спутницу предпринимателя его «невестой».

«Глава Telegram Павел Дуров наслаждается парижской жизнью со своей невестой на пятнадцать лет младше него — Юлией Вавиловой», — гласит подпись под фото.

На снимке основатель Telegram и его спутница улыбаются и выглядят вполне беззаботными. По информации издания, бизнесмен сейчас занят поисками жилья во французской столице.

Павла Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам. Ордер на арест был выдан 24 августа, незадолго до приземления самолета Дурова в аэропорту Парижа.

Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей создателя Telegram Павла Дурова, обвинила бизнесмена в блокировке банковских карт.