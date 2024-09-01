«От вас сложно что-то скрыть»: Алана Мамаева показала своего нового ухажера

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 32 0

Алана Мамаева официально подтвердила отношения с хирургом Павлом Корнеевым

«От вас сложно что-то скрыть»: Алана Мамаева показала своего нового ухажера

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новым возлюбленным бывшей супруги Мамаева оказался пластический хирург.

Пока экс-супруг Аланы Мамаевой футболист Павел Мамаев радуется пополнению в новой семье, его бывшая не страдает. Вот уже как полгода Алана встречается с пластическим хирургом Павлом Корнеевым, а сегодня в своей социальной сети она подтвердила это официально.

Instagram* / alana_mamaeva

У Мамаевой поинтересовались, почему она скрывала эти отношения.

«Да от вас сложно что-то скрыть», — ответила Алана на вопрос подписчиков.

Также пользователей сети стала волновать материальная сторона вопроса. Нынешней жене Мамаев подарил дорогой автомобиль на рождение их третьего ребенка, а дочке от Аланы выплачивает минимальные алименты. На что блогер отреагировала философски, мол алименты он платит не ей, а их дочери Алисе. Видимо, в новых отношениях денежный вопрос закрыт полностью, раз Мамаеву больше не интересуют деньги бывшего.

Хотя, возможно, они ей и не нужны, ведь на пластическом хирурге она теперь экономит. Ближайшую операцию — по пересадке жировых тканей для коррекции возрастных изменений — ей будет проводить нынешний молодой человек. Очень удобно и практично.

Да и дети Мамаевой Корнеевым отлично ладят, а после совместного отпуска отказываются прощаться друг с другом. Не жизнь, а сказка на зло бывшему мужу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про роды третьего сына Мамаева.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:02
Игорь Крутой о своем подопечном: «Мать в тюрьме, у бабушки онкология»
23:46
Тюрьма размером с Францию: что в действительности кроется за делом Дурова
23:24
«Это не ругательство?» — Киркоров пополняет словарный запас молодежным сленгом
23:02
«Надо по любви»: Андрей Губин рассказал, когда женится на своей избраннице
22:46
«От вас сложно что-то скрыть»: Алана Мамаева показала своего нового ухажера
22:28
Пять детей пострадали при детонации взрывоопасного предмета в ДНР

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
«Я 15 лет испытываю счастье»: как Яна Рудковская отпразднует хрустальную свадьбу
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2024
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака