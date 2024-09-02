Студентам Центрального университета представили новый кампус

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В здании разместились 34 аудитории и восемь переговорных комнат.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Студентам Центрального университета в Москве представили новый кампус. В шестиэтажном здании разместились 34 аудитории и восемь переговорных комнат. В кампусе также оборудовали спортивную зону, библиотеку и коворкинги.

Как рассказал ректор вуза Евгений Ивашкевич, раньше в здании находились офисы крупных иностранных компаний.

«Все они в 2022 году нас покинули. Здание оказалось пустым. Мы его арендовали на долгий срок. В ближайшие годы мы будем жить здесь. Мы его, естественно, отремонтировали, проделали большую работу. Из скучного и унылого бизнес-центра сделали, как мне кажется, модный, современный, молодежный университетский кампус», — отметил Ивашкевич.

В текущем году в бакалавриат и магистратуру Центрального университета поступили 545 студентов из 78 регионов страны. Каждый пятый учащийся — победитель или призер Всероссийской олимпиады школьников, Национальный олимпиады по анализу данных и других интеллектуальных соревнований.

Один из студентов вуза Антон Балов рассказал, что перед поступлением в Центральный университет он посетил несколько ивентов, которые организовало учебное заведение.

«Меня настолько зацепили люди, которые делают Центральный университет. Я решил, что все — я доверяю этим людям, я верю в них, я хочу именно в этот университет», — поделился он.

В этом году Центральный университет отвечал за подготовку сборной России к первой международной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая проходила в Болгарии. Российские школьники вернулись с соревнований с золотыми медалями.

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