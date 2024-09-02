«Почему не в доме престарелых?» — психолог оценила совет знакомиться в больнице

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 700 0

Психолог Миллер: целенаправленно знакомиться в больнице — это странно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Katzer; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Поиск партнеров на сайтах знакомств — вчерашний день. Новый тренд — больничные очереди.

Психолог и сексолог Александр Миллер сочла странной рекомендацию для женщин искать себе любовь не где-нибудь, а в медучреждениях. Подобные советы стали стремительно распространяться в социальных сетях. Обосновывалось это тем, что именно в очередях к врачам сидят красивые и состоятельные мужчины, нуждающиеся в том, чтобы о них позаботились.

«Выискивать свою судьбу именно в клинике — это странно. Почему тогда не дают рекомендацию идти в дом престарелых? Там мужчины еще и изменять не будут, потому что нет ни физической потребности, ни, скорее всего, возможности», — иронично прокомментировала совет Миллер в беседе с 5-tv.ru.

Она также задалась вопросом, как целенаправленно познакомиться с мужчиной, например, в травматологии? И сама же ответила: разве что специально сломать себе ногу.

По словам психолога, можно прочесть миллион книг и мудрых советов о том, как и где искать любовь, ходить в «правильные» места для этого, но так и не познакомиться с мужчиной своей мечты. А можно элементарно выйти утром в булочную и встретить свою судьбу.

«Это должно быть стечение обстоятельств, и ты должен быть готов к этой встрече. Человек морально может быть не расположен с кем-то встретиться и познакомиться в силу ментального состояния, плохого настроения. Или в силу различных обстоятельств просто не замечать тех людей, которые ему встречаются в жизни. Должны сойтись все звезды, чтобы произошла вот эта судьбоносная встреча», — пояснила Миллер.

Она посоветовала женщинам не настраиваться целенаправленно на подобную встречу, а просто всегда быть открытыми к новому знакомству и общению.

«Ставить перед собой цель любой ценой устроить личную жизнь — это, по-моему, неправильно. Человек с постоянно ищущим, оценивающим взглядом выглядит немножко странно», — заключила психолог.

Ранее психолог и эксперт по отношениям Анастасия Федорова рассказала 5-tv.ru, как понять, что вы встретили «своего» мужчину.

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