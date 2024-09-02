Известный фаготист Попов госпитализирован после ДТП в центре Москвы

Фаготист с мировым именем, народный артист РСФСР Валерий Попов госпитализирован после ДТП в центре Москвы.

По предварительным данным источника 5-tv.ru, 86-летний музыкант с переломами нескольких ребер доставлен в НИИ скорой помощи Склифосовского.

Авария произошла на Комсомольском проспекте, рядом со стадионом «Лужники» около 19:00. Дорогу не поделили сразу три иномарки: Mercedes, KIA и Škoda. В последней ехал Попов с супругой.

Валерий Попов — один из самых известных фаготистов мира, лауреат Всесоюзного конкурса в Ленинграде (1963), Международного конкурса в Будапеште (1965), почетный профессор Центральной Пекинской консерватории.

Попов признан исполнителем 2008 года в области академической музыки по версии газеты «Музыкальное обозрение». Награжден Почетным знаком Союза композиторов России «За пропаганду отечественной музыки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга телеведущего Дмитрия Диброва на отдыхе в Турции попала в ДТП.