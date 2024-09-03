«Я не удивлен»: JONY раскрыл свое отношение к Киркорову
Певец JONY назвал Филиппа Киркорова легендой
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Молодой артист рассказал, как знаменитый певец влияет на людей вокруг.
Певец JONY считает народного артиста РФ Филиппа Киркорова — легендой. В этом он признался в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.
«Он просто легенда (Филипп Киркоров. — Прим. ред.)! Он любит музыку, он любит людей, конкурсантов. Я не удивлен», — отметил артист.
Музыкальный исполнитель добавил, что Киркоров в целом помогает всем на своем пути.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Успенская решила подорвать репутацию Киркорова. Между звездами еще несколько месяцев назад завязался конфликт.
Все началось с того, что Успенская в интервью называла своего коллегу женоненавистником. В ответ на это Киркоров потребовал опровергнуть эти слова, а позже и вовсе подал в суд на певицу и потребовал с нее компенсацию в размере десять миллионов рублей.
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