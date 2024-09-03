«Я не удивлен»: JONY раскрыл свое отношение к Киркорову

Молодой артист рассказал, как знаменитый певец влияет на людей вокруг.

Певец JONY считает народного артиста РФ Филиппа Киркорова — легендой. В этом он признался в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

«Он просто легенда (Филипп Киркоров. — Прим. ред.)! Он любит музыку, он любит людей, конкурсантов. Я не удивлен», — отметил артист.

Музыкальный исполнитель добавил, что Киркоров в целом помогает всем на своем пути.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Успенская решила подорвать репутацию Киркорова. Между звездами еще несколько месяцев назад завязался конфликт.

Все началось с того, что Успенская в интервью называла своего коллегу женоненавистником. В ответ на это Киркоров потребовал опровергнуть эти слова, а позже и вовсе подал в суд на певицу и потребовал с нее компенсацию в размере десять миллионов рублей.