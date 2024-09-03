Мосгорсуд приговорил ученого Шиплюка к 15 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строго режима директора Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка. Его обвинили в государственной измене. Об этом заявили в инстанции.

«Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы», — цитирует сообщение РИА Новости.

Помимо отбывания наказания в колонии строгого режима Шиплюка оштрафовали на полмиллиона рублей. Также суд назначил ему полтора года ограничения в свободе после освобождения. Уголовное дело рассматривалось под грифом «совершенно секретно».

Как писал 5-tv.ru, помимо Шиплюка были арестованы по подозрению в госизмене ученые Анатолий Маслов и Валерий Звегинцев. Сотрудники РАН заявили, что не знают, из-за какой публикации последнего заподозрили в предательстве Родины.