Мосгорсуд приговорил ученого Шиплюка к 15 годам колонии за госизмену

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 31 0

Уголовное дело рассматривалось под грифом «совершенно секретно».

Мосгорсуд приговорил ученого Шиплюка к 15 годам колонии за госизмену

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строго режима директора Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка. Его обвинили в государственной измене. Об этом заявили в инстанции.

«Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы», — цитирует сообщение РИА Новости.

Помимо отбывания наказания в колонии строгого режима Шиплюка оштрафовали на полмиллиона рублей. Также суд назначил ему полтора года ограничения в свободе после освобождения. Уголовное дело рассматривалось под грифом «совершенно секретно».

Как писал 5-tv.ru, помимо Шиплюка были арестованы по подозрению в госизмене ученые Анатолий Маслов и Валерий Звегинцев. Сотрудники РАН заявили, что не знают, из-за какой публикации последнего заподозрили в предательстве Родины.

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