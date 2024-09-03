Выносили раненых, получали пули в спины: 20 лет назад начался штурм захваченной школы в Беслане

Теракт в Северной Осетии унес жизни 334 человек. Среди погибших — 186 детей.

Сегодня в России вспоминают жертв теракта в Беслане. В школе № 1, на которую напали террористы, прошла литургия, пришли и родственники погибших. На стенах спортзала, где боевики удерживали заложников, размещены фотографии жертв трагедии. К ним несут цветы, детские игрушки, и оставляют бутылки с водой.

Трагедия оборвала 334 жизни. Среди погибших — 186 детей. Штурм начался в 13:05 3 сентября. Два с лишним дня террористы удерживали заложников без еды и воды. Развязка наступила на третий — в спортзале прогремели мощные взрывы. Заложники стали выпрыгивать в окна, террористы открыли огонь. Бойцы «Альфы» и «Вымпела», хоть и готовились к силовой операции, но на переговоры надеялись до самого конца.

«Два дня шел переговорный процесс. И, конечно, лучший был бы вариант, если бы переговоры были осуществлены таким образом, что заложники были бы отпущены», — вспоминает ветеран управления «В» ЦСН ФСБ РОССИИ Вячеслав Бочаров.

Спецназ проник в здание через окно. Бойцы выносили раненых, а в спины им стреляли террористы.

Учитель истории Надежда Гуриева рассказывает: пришла в себя через час-два после начала штурма. В этой трагедии она потеряла двоих детей.

«Ранение было в голову сзади. Про кровавые слезы рассказывают, и я теперь знаю с тех пор, как они выглядят. Это у нее улыбка была на лице и две кровавые слезки на щеках», — вспоминает бывшая заложница.

В перестрелке спецназовцы уничтожили 27 террористов. Одного боевика — Нурпашу Кулаева — удалось задержать. Его приговорили к пожизненному заключению.