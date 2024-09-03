Опубликованы кадры с места убийства 12-летней школьницы в Нижнем Тагиле

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 35 0

Тело девочки нашли в подвале многоэтажки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Жители многоэтажного дома в Нижнем Тагиле, в подвале которого обнаружили тело 12-летней школьницы, устроили стихийный мемориал. Кадры памятника и места убийства девочки появились в распоряжении 5-tv.ru.

Вечером 31 августа в полицию Нижнего Тагила обратился взволнованный отец ребенка. Он сообщил, что его дочь отпросилась погулять, но так и не вернулась домой к назначенному времени.

Практически четверо суток правоохранители, волонтеры и добровольцы разыскивали пропавшую школьницу, и вот сегодня, 3 сентября, ее тело было найдено в подвале того же дома, в котором убитая жила с отцом.

По подозрению в совершении этого жуткого преступления задержали 40-летнего мужчину, который снимал квартиру на пятом этаже в соседнем с девочкой подъезде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что найденную мертвой в коробке в Бурятии девочку мог убить родной отец.

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