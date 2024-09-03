Суд на два месяца арестовал генерал-майора Муминджанова по делу о взятке

Военный суд на два месяца арестовал замкомандующего Ленинградским военным округом, генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону специальной военной операции. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.

Муминджанов был задержан 2 сентября, а уже на следующий день 235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал его до 2 ноября.

Заседание по делу Муминджанова проходило в закрытом режиме. На этом настаивало следствие, поскольку материалы дела генерал-майора содержат служебную тайну в оборонной области России.

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