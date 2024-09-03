Пределы откровенности: как Никита Кологривый относится к постельным сценам

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 433 0

Актер Никита Кологривый заявил о трепетном отношении к откровенным сценам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Артист признался, что секс на экране для него — далеко не самая сложная профессиональная задача.

Актер театра и кино Никита Кологривый обсудил с журналистами свои границы профессиональной откровенности на премьере сериала «Комбинация», в котором сыграл одну из главных ролей. Как рассказал артист в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, работа над проектом принесла ему истинное наслаждение — вместе с ним кино создавала талантливая и вдохновленная творческая команда.

Отдав должное вкладу каждого из его трудолюбивых коллег, отдельно поблагодарив за мастерство постановщикам трюков, Никита Кологривый пооткровенничал о собственных переживаниях. Многие моменты на площадке заставили его вспомнить важные события собственной жизни, в том числе рождение дочери. Проникновенные драматические сцены, по словам актера, даются ему особенно тяжело в эмоциональном плане.

«Самое сложное — это откровенные сцены. Я имею в виду откровенные в плане своей души, а не тела. Там очень многие сцены связаны с семьей, с любимыми людьми. Для меня это всегда трепет. Это было трудно — постоянно в это окунаться и переживать», — сказал артист.

Журналисты не могли не уцепиться за «откровенность» и вдогонку бросили в Кологривого, которого уже почти тащил за собой продюсер, вопрос о сексуальных сценах в кино. Смутить не удалось. Показать тело для него, как выяснилось, гораздо проще, чем свою душу. Но только если эротический контекст оправдан и не добавлен в сюжет исключительно для привлечения внимания.

«Постельные сцены — пределы художественного допущения. Если это художественно необходимо, значит, это должно быть. Если нет — лучше от этого отказаться», — считает звезда.

Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли Никита Кологривый в ближайшее время сыграет в новом фильме политика Владимира Жириновского.

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