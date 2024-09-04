Все тело искалечено: российского туриста пытали и убили на курорте в Таиланде

Рядом с несчастным нашли удостоверяющие личность документы — при себе у него был не только свой паспорт.

Россиянина Илью Орлова убили в Таиланде. Об этом сообщило зарубежное издание Khaosod.

В обед на пульт дежурного полицейского участка Карон на Пхукете поступил вызов: на пляже нашли тело мужчины, иностранца. Сотрудники выехали на место происшествия для выяснения подробностей случившегося.

К моменту прибытия правоохранителей на месте собралось много зевак. Правоохранителя были вынуждены огородить территорию во избежании ненамеренной порчи улик.

После непродолжительного осмотра стало ясно, что мужчина умер не своей смертью. Гибель очевидно произошла в результате насильственных действий: тело было сильно изрезано и все в гематомах. Специалисты сделали предварительный вывод о том, что в смерти замешана банда преступников, с которой у погибшего мог быть конфликт.

К расследованию уже привлекли судебно-медицинских экспертов для уточнения деталей.

Известно, что неподалеку была найдена сумка с документами не только погибшего, по которым его опознали, но и женщины. Также бесследно исчезли три ребенка Орлова, которые были вместе с ним на курорте. Проходит проверка по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что участницу Олимпиады в Париже пытался убить сожитель.