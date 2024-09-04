Эмоции через край, музыка в душе: в Москве прошла презентация сериала «Комбинация»

В Москве представили историю создания одной из самых успешных поп-групп конца 1980-х и начала 1990-х. Сериал «Комбинация» рассказывает о творческом пути участниц одноименного коллектива, который был основан в Саратове и стал невероятно популярным. Их песни поют и по сей день.

Об ощущениях от съемок, воспоминаниях о том времени и причинах всенародной любви — кинообозреватель «Известий» Николай Никулин.

Главная премьера осени — сериал «Комбинация». Звездная красная ковровая дорожка, дискотека прямо перед входом в зал, а возле кинотеатра вишневая «девятка» — так называется одна из песен популярной музыкальной группы. Хотя хитов у нее хоть отбавляй!

Сериал «Комбинация» — это эмоции через край, это музыка в душе, это история про воплощение мечты: создать первую женскую группу в СССР.

Татьяна Иванова и Алена Апина на красной дорожке и на сцене представляют проект. Режиссер сериала Никита Власов настойчиво консультировался с ними. Ведь, помимо увлекательного сюжета, на экране должна быть документальная достоверность. Так оно в результате и получилось.

«Это была наша юность. Это было интересно. Все было прекрасно, весело. Я с детства была уверена, что буду кем-то таким работать. Я очень хотела быть артисткой, любой. Поэтому, когда это со мной произошло, я такая: ну, вот же оно», — говорит певица Татьяна Иванова.

Елизавета Базыкина играет Татьяну Иванову. Анастасия Уколова — Алену Апину. В кадре — Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Полина Гухман.

На дворе конец 1980-х. Концерты еще проводятся с портретом Ленина на сцене. Но продюсеры уже начинают искать новые подходы и новых звезд.

В самом деле, музыкально-ностальгические картины — новый тренд в российской киноиндустрии. Это прежде всего говорит о том, что в нашей истории, даже в самые ее драматические ее периоды, появлялись таланты, творчество которых становилось всенародным.

В кадре появляется Никита Кологривый, произносящий: «Советскому гражданину тоже отдыхать надо». Он играет Александра Шишинина, оперуполномоченного, влюбленного в музыку. Он мечтает создать группу с народными, простыми песнями. Казалось бы, в то время в музыкальный бизнес дорога только прагматикам. Но прорывались и романтики!

«Это все про любовь. Это про выбор. Я считаю, что это очень необходимая картина для многих в стране. И для меня необходимая, я очень счастлив, что в ней снялся», — признается Кологривый.

Хиты Russian Girls, «Бухгалтер», American Boy — это все группа «Комбинация», которая своим творчеством доказывает, что в перестроечное время правили не только уличные банды, но и смелые артистки.