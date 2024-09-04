«Будущее детей и внуков»: в Минприроды заявили о важности георазведки ДФО и Сибири

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Козлов: георазведка Дальнего Востока и Сибири требует вложений государства

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

Соответствующие доклады были представлены президенту РФ Владимиру Путину.

Геологоразведка Дальнего Востока и Сибири нуждается в больших вложениях государства, эти вопросы сейчас прорабатываются. Об этом заявил глава Минприпроды РФ Александр Козлов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Изученность Дальнего Востока и Сибири — она не такая великая, как кажется. Мы сейчас прорабатываем все вопросы, связанные с тем, чтобы государство вкладывало больше в геологоразведку», — сказал он.

Доклады по данной теме уже были представлены президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам Козлова, с их стороны есть поддержка, ведь «за этим будущее наших детей и внуков».

«Те запасы, те ресурсы, которые должны быть у нашей страны на десятилетия, на столетия, они должны гарантировать суверенитет и безопасность нашей страны», — добавил он.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». 

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минэкономразвития рассказали на ВЭФ о стратегии развития туризма на Дальнем Востоке.

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