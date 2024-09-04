РФПИ и «Газпром» проинвестируют строительство производственных мощностей СПГ

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

О сотрудничестве было объявлено на полях ВЭФ-2024.

РФПИ и «Газпром» проинвестируют строительство производственных мощностей СПГ

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Тема:
ВЭФ-2024

Российский фонд прямых инвестиций и «Газпром СПГ технологии» договорились о партнерстве для инвестиций в проекты по развитию мало- и среднетонажных мощностей сжиженного природного газа и комплексного развития инфраструктуры. О сотрудничестве было объявлено на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет пресс-служба РФПИ.

«Развитие производственной инфраструктуры в сфере СПГ в регионах России позволяет добиться значимого экономического эффекта, существенно оптимизировать затраты на топливо для транспортных, строительных компаний, предприятий агропромышленного и энергетического комплекса», — отметил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Он также подчеркнул, что рост объемов производства СПГ и переход на этот экологический и эффективный энергоресурс стимулирует расширение логистических и инфраструктурных мощностей, включая АЗС и порты.

Отмечается, что РФПИ и «Газпром СПГ технологии» сфокусируются на проектах по развитию сети газозаправочных станций и автономной газификации.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что РФПИ инвестирует в строительство первой угольной электростанции в Монголии. Соответствующее соглашение было подписано во время визита президента РФ Владимира Путина в эту страну.

Тема:
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