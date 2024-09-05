Путин назвал Дальний Восток флагманом новой экономической реальности

Дальний Восток — флагман в новой глобальной экономической реальности. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

«Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиции России в мире», — подчеркнул глава президент России.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист Петр Марченко одним из первых привился от гриппа на полях ВЭФ.