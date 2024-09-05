Президент выступил на пленарном заседании в рамках ВЭФ-2024.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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В России необходимо решать демографические проблемы и заботы о семьях с детьми. Одной из главных задач является повышение рождаемости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
«Первое, конечно, повторяю, нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы это было модно — иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по девять, по десять человек в семьях», — сказал он.
Еще одной задачей является повышение производительности труда, при котором меньшим количеством работников можно было добиваться больших результатов. Для этого надо внедрять искусственный интеллект и методы управления производством.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле назвали катастрофой низкий уровень рождаемости.
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