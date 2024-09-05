«Надо успеть»: Волочкова экстренно приехала в Петербург из-за отца

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 41 0

Анастасия Волочкова экстренно приехала в Санкт-Петербург к больному отцу

«Надо успеть»: Волочкова экстренно приехала в Петербург из-за отца

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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После перенесенных инсультов его состояние значительно ухудшилось.

Балерина Анастасия Волочкова была вынуждена срочно выехать в Санкт-Петербург к тяжелобольному отцу. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.

По словам артистки, состояние родителя значительно ухудшилось.

«Надо одним днем увидеться с папой и мамой. Папа очень плох. Надо успеть. Пробки, раздвиньтесь, пожалуйста», — сказала знаменитость.

Добравшись до Северной столицы, артистка опубликовала редкие кадры с Юрием Федоровичем.

Фото: Instagram* / volochkova_art

Больше десяти лет назад отец Анастасии Волочковой перенес два инсульта. У него отнялась правая сторона тела и пропала речь. С тех пор Юрий Федорович передвигается на инвалидном кресле и нуждается в постоянном уходе.

Некоторое время он пробыл в специальном пансионате, однако позднее вернулся в собственную квартиру и даже на какое-то время встал на ноги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова оконфузилась на показе мод в Екатеринбурге.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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