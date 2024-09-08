«Самые страшные последствия»: чем страшна осень для женщин

Переохладиться в это время очень просто, но разбираться с последствиями невероятно тяжело.

Осень окончательно вступила в свои законные права, а значит самое время защитить свой организм от неприятных последствий. А женщинам в этот период нужно быть особенно осторожными, ведь переохлаждение придатков может привести к бесплодию, которое от года в год прогрессирует от различных факторов. Об этом 5-tv.ru рассказала главный врач ГБУЗ МО Наро-Фоминская больница Наталья Шокова.

Золотая пора страшна для женщин не столько нарушением менструального цикла, сколько воспалением придатков. Это происходит из-за переохлаждения. Так воспаляются яичники и фаллопиевы трубы.

«К сожалению, все эти воспалительные заболевания впоследствии ведут к бесплодию, то есть к самым страшным последствиям. Особенно для молодых женщин и для женщин, которые еще могут и хотят себя воспроизвести в своих детках. Это крайне печальная история», — отметила специалист.

С детства девочкам говорят - не сиди на камне, не носи короткую юбку в холод. Однако, это не единственное предупреждение. Переохладиться осенью очень просто, потому что в это время очень часто идут дожди, а дамы любят надеть в суровую погоду красивые, но не очень практичные туфельки. Так завязывается цепочка: промокшие ноги, переохлаждение, повреждение органов-мишеней и бесплодие.

Для того чтобы сберечь свой организм, нужно одеваться по погоде, избегать сквозняков и прививаться от гриппа и пневмококковой инфекции, советует председатель департамента по медицинскому туризму и кросс-коммуникациям в сфере здравоохранения Международного союза женщин.

«Грипп и пневмококковая инфекция тоже могут дать осложнения на наши нужные органы. И, конечно же, (нужно — Прим.ред) избегать стрессов, потому что стресс — это сразу ослабление иммунитета», — подчеркнула Наталья Шокова.

Однако есть еще одно спасение — положительные эмоции и витамины. Например, цинк и селен отлично повышают иммунитет, защищая организм от вредного воздействия окружающей среды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех самых опасных привычках для женского здоровья.