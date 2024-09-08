Охрана оперативно скрутила поклонника группы «Корни» на концерте в Мурино

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 95 0

Солист коллектива Александр Бердников рассказал о событиях того вечера.

Фото, видео: Елизавета Клементьева / Тараканов Вадим / ТАСС; Из открытых источников; 5-tv.ru

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День города в Мурино в Ленинградской области запомнился не только его жителям, но и группе «Корни». Пьяный мужчина хотел залезть в машину к артистам, но охранники его остановили, повалив на землю. О событиях того вечера эксклюзивно рассказал 5-tv.ru солит коллектива Александр Бердников.

«Охрана его остановила, он хотел к нам подойди, может, сфотографироваться или в автобус. Я не знаю, что он хотел, но он был похоже выпивший. Хотел подойти к нам», — рассказал о ситуации Александр.

Певец уточнил, что нельзя незваным гостям лезть через ограждения, где находится персонал, охрана и артисты. А этот мужчина скорее всего именно это и сделал, оказавшись на охраняемой территории. Сотрудники охраны сработали быстро и четко, чтобы не дать мужчине добраться до артистов.

«Вроде бы нормально все с ним. Но я в таких случаях предпочитаю лучше сфотографироваться, и чтобы он пошел, допустим, спокойно. Мы просто не успели, мы уже были в машине. Он пересек этот забор и начал подходить, а тут уже охрана, которая обязана реагировать на такие моменты», — рассказал певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участник группы «Корни» Бердников не хочет бросать пить.

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