Охрана оперативно скрутила поклонника группы «Корни» на концерте в Мурино

День города в Мурино в Ленинградской области запомнился не только его жителям, но и группе «Корни». Пьяный мужчина хотел залезть в машину к артистам, но охранники его остановили, повалив на землю. О событиях того вечера эксклюзивно рассказал 5-tv.ru солит коллектива Александр Бердников.

«Охрана его остановила, он хотел к нам подойди, может, сфотографироваться или в автобус. Я не знаю, что он хотел, но он был похоже выпивший. Хотел подойти к нам», — рассказал о ситуации Александр.

Певец уточнил, что нельзя незваным гостям лезть через ограждения, где находится персонал, охрана и артисты. А этот мужчина скорее всего именно это и сделал, оказавшись на охраняемой территории. Сотрудники охраны сработали быстро и четко, чтобы не дать мужчине добраться до артистов.

«Вроде бы нормально все с ним. Но я в таких случаях предпочитаю лучше сфотографироваться, и чтобы он пошел, допустим, спокойно. Мы просто не успели, мы уже были в машине. Он пересек этот забор и начал подходить, а тут уже охрана, которая обязана реагировать на такие моменты», — рассказал певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участник группы «Корни» Бердников не хочет бросать пить.