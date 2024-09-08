«Впереди планеты всей»: Гуров поздравил Москву с 877-летием
Певец Илья Гуров рассказал о преображении столицы за минувшее двадцатилетие
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Артист с удовольствием сфотографировался с праздничными украшениями.
Певец Илья Гуров поздравил Москву с 877-летием. Об этом он эксклюзивно рассказал 5-tv.ru на старте сезона всероссийского проекта «Театр в кино».
В эти выходные столица празднует свой День рождения. Многие звезды поспешили поздравить любимый город с важным событием. Илья не стал исключением. Он признался, что считает Москву самой лучшей.
«Я считаю Москву самым лучшим городом на Земле», — заявил Гуров.
Гурова поразили кардинальные изменения города в период с 1990-х годов по настоящее время. Он считает, что любимице есть чем похвастаться: огромное количество станций метро, доступность для людей, льготы, красивая архитектура, повышенный комфорт и чистота.
«Москва, я желаю тебе оставаться такой же классной, такой же чистой, красивой. Москва — гостиприимный город, но принимает она далеко не всех. Поэтому открывай, раскрывай свои объятия, но не задерживай в них надолго тех, кто этого не достоин», — поздравил Гуров столицу.
Он также отметил праздничную подготовку города. Илья считает ее уникальной и не сравнимой с другими столицами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, какой Москва встретила свой день рождения.
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