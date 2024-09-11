«Мы хороним нашего отца»: актер Сергей Писаренко об Александре Маслякове

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 1 734 0

Экс-участник КВН Писаренко простился с Александром Масляковым

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Тема:
Умер Александр Масляков

Церемония прощания с артистом проходит в концертном зале «Планета КВН» в Москве.

В концертном зале «Планета КВН» в Москве проходит церемония прощания с бессменным ведущим «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым. С артистом простился его бывший ученик, артист, экс-участник команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко. Кадры с церемонии публикует 5-tv.ru.

«За все время было только несколько человек в моей жизни, которые фундаментально повлияли на мою судьбу. И на ряду с моими родителями всегда стоял Александр Васильевич Масляков. Человек, благодаря которому я и мои товарищи получили свою судьбу в этой жизни. Мы хороним практически нашего отца, потому что ровно так же, как я, обязан всем, что у меня есть, я обязан Александру Васильевичу. Тысячи, миллионы раз спасибо вам», — сказал Писаренко и ушел со сцену, опустив голову.

Слава пришла к Писаренко именно благодаря участию в популярной команде КВН. Уже после нее артиста начали приглашать в другие проекты в качестве телеведущего и комедийного актера.

Попрощаться с Александром Масляковым пришли самые крупные звезды российского кино, театра и шоу-бизнеса, среди них: гендиректор Первого канала Константин Эрнст и его супруга Софья, актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, комик и шоумен Дмитрий Хрусталев, ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович. Все они говорили о Маслякове самые теплые слова, с трудом скрывая эмоции.

О смерти Маслякова стало известно 8 сентября. Заслуженный деятель искусств России долго боролся с онкологией и скончался на 83-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Стриженова в ходе церемонии прощания с Масляковым назвала его «примером личности».

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