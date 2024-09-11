«Мы были знакомы 57 лет»: Якубович простился с Масляковым

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 1 239 0

Якубович произнес речь на церемонии прощания с Масляковым

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Умер Александр Масляков

Неожиданная смерть бессменного ведущего КВН повергла в шок его близких, коллег и поклонников.

В концертном зале «Планета КВН» в Москве состоялась церемония прощания с бессменным ведущим «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым. Одним из многих, кто пришел проститься с заслуженным деятелем искусств России, стал ведущий телепередачи «Поле чудес» Леонид Якубович. Кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Мы были знакомы 57 лет. Поразительная история, чтобы человек 57 лет не менялся совершенно», — вспоминает Якубович.

По его словам, несмотря на все то, через что пришлось пройти Маслякову, он всегда дарил людям улыбку и хорошее настроение.

Якубович заметил, что не так давно он решил выбросить записную книжку, потому что большинство людей из нее безвозвратно уходят. Однако некоторые, все же, остаются навсегда, подчеркнул телеведущий, имея в виду Маслякова.

«Спасибо, Санечка», — завершил свою речь Якубович и покинул сцену.

Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября после продолжительной борьбы с неоперабельной опухолью. После церемонии прощания он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Стриженова попрощалась с Александром Масляковым.

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