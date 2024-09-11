«Для нас он всегда будет жив»: актер Васильев рассказал, чему Масляков научил россиян
Васильев: Масляков научил нас любить, дружить и относиться к жизни с юмором
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Самая яркая звезда российского КВН умер после продолжительной борьбы с раком.
В концертном зале «Планета КВН» в Москве состоялась церемония прощания с бессменным ведущим «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым. Проститься с заслуженным деятелем искусств России пришел актер, капитан команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» Виктор Васильев. Кадры с церемонии оказались в распоряжении 5-tv.ru.
«Многие сказали очень правильные, важные слова, я присоединяюсь. Конечно, учитель был во всем: он научил нас любить, дружить, правильно вести себя на сцене, в жизни, подходить к каким-то вещам с юмором. Для нас он всегда будет жив», — прокомментировал утрату Васильев.
Артист выразил Маслякову благодарность за все, что тот сделал для него лично и для каждого сидящего в зале.
О смерти Маслякова стало известно 8 сентября. На протяжении последних нескольких лет он страдал от неутешительного диагноза — неоперабельная опухоль в легких. Ведущий КВН скончался в возрасте 82 лет, оставив неизгладимый след в сердцах многих людей в нашей стране.
После церемонии прощания Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участник КВН Писаренко простился с Александром Масляковым.
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