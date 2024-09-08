Виктор Васильев узнал о смерти Маслякова находясь на съемочной площадке

Ведущий КВН умер на 83 году жизни.

Актер Виктор Васильев узнал о смерти ведущего КВН Александра Маслякова от журналистов. Актер в этот момент находился прямо на съемочной площадке.

«О господи, сегодня? Сказать, что я в шоке. Я знал, что это рано или поздно случится, произойдет. Но я не был готов к такому. Это очень большая потеря для нас всех», — заявил 5-tv.ru Васильев.

Давать какие-либо еще комментарии мужчина отказался.

Александр Масляков вел КВН с 1964 года. За время своей работы на телевидение он получил множество наград и стал кавалером ордена «За заслуги перед отечеством», также основателем творческого объединения «АМиК».

«Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить», — пишет официальный канал КВН.

О смерти ведущего стало известно вечером 8 сентября. Ведущему Клуба веселых и находчивых было 82 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров снова поверг в шок журналистов.