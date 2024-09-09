«Огромная эпоха»: участник КВН Германов высказался о достижениях Маслякова

Легендарный ведущий и создатель одной из самых популярных программ на российском телевидении умер на 83-м году жизни.

Создатель и бессменный ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков, умерший 8 сентября, сыграл огромную роль в жизни каждого из тех, кто был причастен к этой игре. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил участник команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» Сергей Германов.

«Когда кто-то уходит, кто тебе близок и дорог, ты всегда думаешь и о нем, и о себе, в том числе. Безусловно, каждый из нас скажет, что это для нас огромная эпоха, огромная школа, огромный пласт жизни, который сыграл огромную роль в становлении нас всех, кто был причастен к этой игре… Очень сложно это прожить, очень сложно это принять. Потому что этот человек как бы всегда был. Такое ощущение, что он всегда есть. Сейчас понимать, что его не стало, довольно сложно», — высказался Германов.

О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни 8 сентября сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».

Ранее 5-tv.ru рассказал о вкладе Александра Маслякова в развитие российского телевидения.