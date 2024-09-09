Запретный плод: Ида Галич высказалась об отношениях с женатым мужчиной

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 124 0

Блогер Ида Галич заявила, что никогда не заводила романов с женатыми мужчинами

Запретный плод: Ида Галич высказалась об отношениях с женатым мужчиной

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Знаменитость объяснила, в чем заключается главный обман любви к несвободному парню.

Блогер Ида Галич решила похвастаться своим «белым пальто» и заявила, что никогда в жизни не пыталась крутить романы с несвободными и тем более женатыми мужчинами. На своей странице звезда выступила с объяснением — почему подобные отношения заранее обречены. По ее мнению, девушки не должны практиковать любого рода связи с семейными. Однако Галич все же оговорилась, что не считает себя в праве осуждать любовь, то есть искренние чувства, вне зависимости от обстоятельств.

Главный грех, назовем его так, любовницы женатого мужчины заключается в попытке разрушить чужое счастье. Кроме того, «оригинальную версию» партнера такая дама точно не получит. Потому что кавалер, вероятно, не сможет долго оставаться таким, каким был в первое время знакомства. Влияние бывшей супруги развеется, и поведение, которое привлекало и жену, и новую избранницу, изменится. Идеальная картинка любви окажется полностью испорченной.

«Как правило, если он женат, вы общаетесь с парой, ведь он выглядит, пахнет и ведет себя так, как нравится его жене. Вы видите результат ее работы тоже. Не думайте, что он такой классный сам по себе. Вы, скорее всего, повелись на ее разработки», — сказала Галич.

Игры в запретный плод, уверена блогер, не приводят женщин ни к чему хорошему. В будущем история пары всегда будет омрачена неприглядными обстоятельствами начального периода отношений. И выбирать, считает Ида, нужно сразу такого, который ищут крепких и долгих отношений.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ида Галич вспомнила случаи, когда над ней издевались из-за внешности. Блогер заявила, что не осуждает и даже понимает артистов, которые хотят изменить лицо и тело во имя славы и популярности.

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