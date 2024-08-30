«Не настроюсь»: Овечкин заявил, что не готов слушать песни Бузовой перед матчем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 24 0

Хоккеист Овечкин не готов слушать песни певицы Бузовой перед матчем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Хоккеист отметил — он хорошо относится к творчеству певицы, но все же перед игрой подбадривать должны другие композиции.

Обладатель Кубка Стэнли, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не смог бы готовиться к матчу под творчество певицы Ольги Бузовой. В этом спортсмен признался 5-tv.ru на презентации Офиса Овечкина в центре Москвы.

«Послушать вне площадки, вне раздевалки ее можно, но перед игрой — нет. Под нее не настроишься на матч», — с улыбкой отметил Овечкин.

При этом хоккеист отметил, что он хорошо относится к артистке. К примеру, в прошлом году он побывал на вечеринке с участием Бузовой. Певица тогда в социальной сети опубликовала видеозапись объятий и совместного танца с хоккеистом под песню «Мало половин». Но такие выходы в свет спортсмен совершает не очень часто. Больше всего он любит время проводить дома с семьей, друзьями.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий экстрасенса и оккультиста Андрея Харриса, который рассказал, правда ли Ольга Бузова беременна.

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