«Эксперименты в сочетании»: эти цвета в интерьере повысят продуктивность

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 48 0

Более трети россиян считают, что зеленый цвет повышает продуктивность

«Эксперименты в сочетании»: эти цвета в интерьере повысят продуктивность

Фото: 5-tv.ru

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Сосредоточенность на работе очень зависит от цветовой гаммы в помещении.

В 2024 году россияне предпочитают в интерьере офисных помещений использовать зеленые оттенки, чтобы было проще настроиться на продуктивность. Также в почете модные постельные оттенки, так как они создают эффект спокойствия и умиротворения. Об этом заявили более трети россиян в ходе исследования Рокфон (бизнес-подразделение РОКВУЛ), с результатами которого ознакомилась Газета.ру.

При этом 28% респондентов предпочитают работать в интерьерах сине-голубых цветов и всего 5% в желтых тонах. Для 13% россиян оттенки белого настраивают не на работу, а на тоску.

«Результаты опроса в целом соответствуют актуальной тенденции в отделке интерьеров. <…> Эксперименты в сочетании оттенков приветствуются, однако не являются самоцелью: во главе угла всегда должна оставаться функциональность помещений», — сообщил Роман Карташев, руководитель Рокфон.

Сосредоточенность на работе очень зависит от цветовой гаммы в помещении, отмечает специалист. Поэтому важно учитывать при оформлении мнение психологов, экспертов по колористике и дизайнеров. Ведь в офисных и образовательных учреждениях люди проводят большую часть времени, о чем заявили 59% опрошенных.

На продуктивность работы также влияет и акустика в учреждениях. Этот фактор тоже следует учитывать при оформлении помещений.

Ранее 5-tv.ru рассказал о советах для тех, кто хочет комфортной жизни за городом.

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