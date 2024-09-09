«Оба эти фактора»: какую опасность для здоровья несут смарт-часы

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 149 0

Ученый Панов: на браслетах смарт-часов обитают кишечная палочка и стафилококк

«Оба эти фактора»: какую опасность для здоровья несут смарт-часы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Владельцы домашних питомцев также оказались под угрозой.

Силиконовые ремешки для смарт-часов несут на себе опасные бактерии, включая кишечную палочку и стафилококк. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

«В числе бактерий, которые могут скапливаться на ремешке часов — стафилококк, кишечная палочка и другие условно-патогенные бактерии», — пояснил Панов.

Медицинский специалист пояснил, что все вышеперечисленное появляется при постоянном ношении, когда кожа под браслетом оказывается влажной. Оба эти фактора как раз и представляют угрозу для поклонников смарт-часов как с силиконовыми, так и резиновыми браслетами.

Панов предупредил, что бактерии также выступают катализаторами различных инфекций. Среди прочего, владельцы собак и кошек могут собрать под ремешок своих смарт-часов споры возбудителей лишаев.

Врач порекомендовал время от времени снимать браслеты, а также регулярно и тщательно проводить их санитарную обработку. Это позволит избежать большую часть проблем для здоровья.

Ранее 5-tv.ru писал, как зависимость от смартфона влияет на здоровье сердца.

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