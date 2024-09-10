Премьера в Кремле: зимой зрителям покажут этно-оперу «Князь Владимир»

В масштабной постановке примут участие Николай Расторгуев и SHAMAN.

Большая премьера в Кремле. Этой зимой зрителям покажут этно-оперу «Князь Владимир». Для нее подготовили уникальные декорации и оригинальные костюмы. В постановке примут участие Николай Расторгуев и SHAMAN. А продюсером и автором оперы стал Игорь Матвиенко. Корреспондент «Известий» Максим Прихода побывал на репетиции и смог оценить масштаб задумки.

Драккары построенные в театральной мастерской в натуральную величину, броня и обмундирование, воссозданные по образцам тысячелетней давности — уже по этим деталям можно судить о масштабе — готовящегося действа.

Уникальные кадры с репетиции главной премьеры этого театрального сезона. Опера «Князь Владимир» увидит свет уже этой зимой.

Фрагменты оперы представили на фестивале «Таврида Арт». Грандиозная постановка произвела фурор. Создатель произведения Игорь Матвиенко в эксклюзивном интервью «Известиям» признается: масштаб сценический — это средство, необходимое, чтобы показать — масштаб личности.

«Когда я уже втянулся и начал вообще изучать историю этого великого человека, безусловно, великого, меня зацепило перерождение человека, то, что есть прекрасное греческое слово „метанойя“… То есть он настолько уверовал и поверил, что он стал совершенно другим человеком», — говорит Игорь Матвиенко, продюсер, Народный артист РФ.

Игорь Матвиенко работал над оперой десять лет. Монументальное, эпическое произведение, в котором отражена — одна из важнейших, вех в истории русского государства. Дела давно минувших дней переданы с документальной точностью.

Слышали о ней почти все, но вот видели — единицы. Это та самая «Повесть временных лет». Вернее, одно из ее, как говорят хранители, списков — Московско-академическая летопись. Точнее источника, повествующего о событиях 1000-летней давности, не существует. И сценарий оперы «Князь Владимир» написан практически в полном соответствии с этим текстом.

Но не обошлось и без художественных мистификаций. Например, присутствует «трикстер» — бог Один. Его играет сам Игорь Матвиенко. Когда работал над образом, глубоко проникся скандинавской мифологией.

«Старшая Эдда, Младшая Эдда… Но есть исландская поэзия. Висы. Это очень красиво, это такие образы. И то, что люди, причем такие вояки, что они обладали таким поэтическим даром. Это, конечно, удивительно», — признается Матвиенко.

Исполнителя же роли Князя Владимира — Матвиенко утвердил еще до того, как тот стал известен всей стране.

«Музыка перетекает из одной части в другую, и ты, когда ты это слушаешь, участвуешь в этом, ты, действительно, с этой музыкой сливаешься. Я это ощущаю всеми фибрами души своей русской», — отмечает SHAMAN, Заслуженный артист РФ.

Князь Владимир это — этно-опера. Поэтому SHAMAN, со своим опытом артиста-народника, точно передает все фольклорные оттенки. У его партнерши, певицы Сои — такого опыта пока нет. Зато на каждой репетиции она так вживается в роль Рогнеды, что чувствует ее боль даже сквозь века.

«Потрясающая девушка. Я искренне ее люблю и олицетворяю себя немного даже с ней...» — говорит певица Соя.

Еще один важный персонаж — Федор. Верный воевода князя и его проводник в мир христианской добродетели. Его сыграет Николай Расторгуев.

«История всегда актуальна, всегда поэтому ее нужно знать. И подобные произведения должны возникать на историческую тему», — подчеркивает Николай Расторгуев, лидер группы «Любэ», Народный артист РФ.

И сама история — давно расставила все на места.

Из московских храмов, что носят имя князя Владимира — этот, пожалуй, самый древний. В нем отчетливо читаются элементы византийских церквей, но похожие — строят и сегодня. Получается, Владимир определил не только веру, но и архитектурный облик российских городов, а еще — литературную традицию, систему государственного устройства, — и, как следствие — сам путь по которому Россия идет уже больше 1000 лет.

Но прежде чем изменить ход истории, Владимир изменился сам.

«То, что было в его жизни до принятия… им веры — это было действительно ужасно с точки зрения любого человека, кто понимает, что такое хорошо, что такое плохо. То есть перемена была разительнейшая», — говорит протоиерей Михаил Донченко, священник храма князя Владимира в Старых садах.

И в опере, где — несколько уровней конфликта — главный тот, что в душе главного героя.

«Он смог все это в себе преодолеть, эти все страсти и вот стать на путь истинный. А после этого за ним пошел народ», — говорит SHAMAN.

Многогранный герой, богатый исторический материал и ультрапрофессиональная творческая команда — это то, что возводит оперу Князь Владимир в ранг высокого искусства. И уже 5 и 6 февраля, в Кремле — ценители смогут к нему прикоснуться.