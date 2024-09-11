Простые и понятные правила: как укрепить мужское здоровье в осенний период

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам держать себя в отличной форме.

Как сберечь мужское здоровье осенью и какие правила необходимо соблюдать, чтобы половая и мочевыделительная системы работали исправно. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал уролог Роман Абрамов.

Осень — это время, когда организм испытывает дополнительный стресс из-за изменения погоды и сокращения светового дня, что может пагубно сказаться на иммунитете. Особенно важно в этот период уделить внимание мужскому здоровью, чтобы поддержать правильное функционирование половой и мочевыделительной систем.

«Осенью организм становится более уязвим к вирусам и инфекциям. Укрепляйте иммунитет с помощью витаминов и сбалансированного питания, включайте в рацион больше овощей, зелени, фруктов, богатых витамином C, таких как цитрусовые, киви, брокколи. Также не забывайте про продукты богатые цинком, который так важен для поддержания иммунной системы, здоровья предстательной железы и нормального гормонального фона. Это могут быть орехи, семечки, нежирные сорта мяса, рыба и другие морепродукты», — рассказал эксперт.

Специалист также отметил, что очень важно соблюдать водный баланс — потребление достаточного количества воды помогает поддержать нормальную функцию почек и мочевыделительной системы. Рекомендуется выпивать не менее полутора-двух литров в день простой очищенной воды.

Также старайтесь не переохлаждаться — переохлаждение, особенно в области таза, может привести к воспалительным заболеваниям, таким как простатит или цистит. Носите теплую и непромокаемую обувь, следите, чтобы ноги всегда оставались сухими. Если вам приходится долгое время находиться на улице — обязательно одевайтесь по погоде, надевайте теплое белье и не забывайте про головной убор.

Будьте физически активны — регулярная физическая активность помогает поддержать кровообращение в органах таза, что крайне важно для профилактики застойных явлений. Подойдут умеренные физические нагрузки, такие как прогулка, бег, плавание или любые кардиотренировки в тренажерном зале. Если у вас сидячая работа — старайтесь каждый час или два часа вставать и делать разминку, чтобы улучшить кровоток.

Как отмечает врач, осенью часто обостряются депрессивные состояния из-за нехватки солнечного света и ухудшения погодных условий. Стресс негативно влияет на гормональный баланс и общее самочувствие, поэтому важно находить способы расслабиться. Уделяйте время своему хобби, практикуйте медитации и йогу.

Также ключевую роль в восстановлении организма безусловно играет здоровый сон, поэтому старайтесь спать не менее семи-восьми часов в сутки. Ложитесь не позднее 11-12 часов вечера и за полтора-два часа перед тем, как лечь спать, исключите любые гаджеты.

В заключение Абрамов отметил важность регулярных проверок у врача — профилактические осмотры уролога и сдача анализов помогут своевременно выявить и предотвратить возможные проблемы с мочеполовой системой. Не пренебрегайте визитами к специалистам, особенно если вас что-то беспокоит.

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